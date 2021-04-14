В Киеве продлили локдаун – жесткий карантин в связи с плохой ситуацией по заболеваемости коронавирусом.

Локдаун будет действовать до 30 апреля.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

“Поскольку эпидемиологическая ситуация в столице существенно не улучшается, сегодня утром комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о продлении суровых ограничительных мероприятий в Киеве на 2 недели, то есть до 30 апреля. У нас нет другого выбора. Иначе медицинская система не справится с таким количеством больных. Иначе смертей будет еще больше”, – заявил столичный мэр.

Ранее Кличко призывал ввести локдаун по всей стране.