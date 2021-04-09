Кличко потребовал ввести жесткий локдаун по всей Украине

Мэр Киева Виталий Кличко призвал руководство страны ввести жесткий локдаун во всей Украине.
Об этом Кличко заявил на брифинге.
“Я обращаюсь к правительству немедленно и безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна. Настоящего локдауна. Перемещение между регионами Украины должно быть ограничено”, – заявил Кличко, сказав также, граждане не выполняют правила карантина.
“Происходит бесконтрольное распространение вируса”, – считает Кличко.
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Фото: РБК-Украина