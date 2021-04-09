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Кличко потребовал ввести жесткий локдаун по всей Украине

Кличко потребовал ввести жесткий локдаун по всей Украине

Мэр Киева Виталий Кличко призвал руководство страны ввести жесткий локдаун во всей Украине. 

Об этом Кличко заявил на брифинге.

“Я обращаюсь к правительству немедленно и безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна. Настоящего локдауна. Перемещение между регионами Украины должно быть ограничено”, – заявил Кличко, сказав также, граждане не выполняют правила карантина.

“Происходит бесконтрольное распространение вируса”, – считает Кличко.

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Фото: РБК-Украина

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