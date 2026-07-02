Ключевые моменты:

В результате ночного обстрела в Киеве поражено более 20 жилых домов, подтверждено 13 погибших и свыше 80 раненых.

Силы обороны поразили один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ в Кстово, выведена из строя важная установка АВТ-6.

В районе Станицы Луганской поражен стратегический железнодорожный мост, использовавшийся для переброски войск РФ.

Последствия ночной атаки на Киев: спасатели разбирают завалы

Российская Федерация продолжает направлять свой террор против мирного населения Украины. В результате жестокого ночного обстрела столицы по состоянию на 08:30 утра подтверждена гибель 13 человек, еще более 80 жителей получили ранения различной степени тяжести.

В городе зафиксированы масштабные разрушения: удары пришлись по жилой застройке, повреждено более 20 многоквартирных и частных домов.

Больше всего от вражеских ударов пострадал Дарницкий район, где уничтожена часть девятиэтажки. ГСЧС сейчас работает над спасением людей из-под завалов.

На этой локации удалось спасти 17 человек, 7 из них – деблокированы из смертельной ловушки. К сожалению, один человек погиб. Есть информация о без вести пропавших. Поисково-спасательная операция продолжается.

Местные власти и медики предупреждают, что количество жертв и пострадавших, к сожалению, может возрасти по мере разбора завалов.

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Атака на НПЗ Лукойл в Кстово и уничтожение логистики РФ

В ответ на террор украинские военные наносят высокоточные удары по военной и экономической инфраструктуре агрессора. По информации Генерального штаба ВСУ, в ночь на 2 июля Силы обороны успешно атаковали нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово Нижегородской области РФ. На предприятии вспыхнул мощный пожар.

По предварительным данным, поражена ключевая установка первичной переработки нефти АВТ-6. Этот завод является гигантом российской нефтепереработки (мощность 17 млн тонн в год) и активно снабжает топливом оккупационные войска.

Помимо этого, украинские защитники отчитались о ряде других успешных операций:

В Запорожской области (район Каменки) уничтожен крупный склад вражеских беспилотников (БПЛА).

В Харьковской области (район Ольшаной) разбит командно-наблюдательный пункт россиян.

В Луганской области (район Станицы Луганской) поражен важный железнодорожный мост через реку Северский Донец, который враг использовал для подвоза техники, боеприпасов и живой силы.

Потери врага за сутки: данные Генштаба ВСУ

Украинская армия продолжает системно перемалывать наступательный потенциал противника. За прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1140 человек личного состава.

Также силами ВСУ было демилитаризовано внушительное количество техники: