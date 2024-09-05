Новости Одессы и Одесской области

Война унесла жизни еще двух защитников из Одесской области

Война унесла жизни еще двух защитников из Одесской области

Защищая нашу родную землю от российских оккупантов на Донецком направлении погибли защитник Украины из Белгород-Днестровского района Александр Шевченко и уроженец Килии Владимир Негоица.

Трагические новости сообщили местные администрации.

Житель села Маразлиевка, солдат Шевченко Александр Александрович погиб 25 августа 2024 года во время выполнения боевого задания в районе н.п.Журавка Покровского района Донецкой области.  Ему был 51 год.

Александр Шевченко
Стрелок-снайпер штурмовой роты Сухопутных войск ВСУ сержант Владимир Петрович Негоица погиб 18 августа 2024 года во время боевых действий на одном из самых горячих направлений Донецкой области.

Герою навсегда останется 45…

Каждый погибший Воин — это болезненный шрам на душе каждого из нас, их имена навсегда будут образцом мужества, патриотизма и несокрушимости.

2 сентября 2024 года во время прохождения лечения умер защитник Украины Евгений Швец из Сергеевской громады.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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