На Сумщине погиб пограничник из Одесской области

Кодымская громада попрощалась с погибшим защитником украинских границ из села Баштанков Бодачевским Сергеем Алексеевичем.
Инспектор Государственной пограничной службы Украины погиб 25 августа 2024 года в районе населенного пункта Рудневое Глуховского района Сумской области. В октябре воину должно было исполниться 52 года.
С военнослужащим попрощались 5 сентября. Соболезнования семье выразили староста села Баштанков Виктор Прокопчук, военный капеллан отец Михаил Базилько, настоятель Свято Архангельского Михайловского прихода ПЦУ игумен Нестор.
«Мы обещаем мужественному пограничнику Сергею делать для победы все возможное и завоевать мир. Будем еще больше объединяться и много работать для этой цели. Небесное войско принимает Бодачевского Сергея в свои ряды. Покойся с богом, наш защитник», — сказал на гражданской панихиде городской голова Кодымы Сергей Лупашко.
Защитника похоронили на кладбище в родном селе.
Фото — Кодымская громада