Одесская область: в Хаджибейском лимане массово гибнет рыба: что говорят экологи

В Хаджибейском лимане под Одессой в очередной раз выявлен факт массового замора рыбы. Там начало выбрасывать на берег пиленгаса, сообщили в пресс-службе Государственной экоинспекции Юго-Западного округа.
Массовый мор рыбы зафиксирован вблизи села Палеевка Одесского района. Предварительно, это может быть связано с уменьшением уровня растворенного кислорода в воде из-за установившейся жары. Но окончательно причина гибели пиленгаса станет известна после соответствующих лабораторных исследований, для чего специалисты экоинспекции отобрали пробы воды.
В то же время в инспекции отмечают, что данное явление возникает каждое лето из-за уменьшения растворенного кислорода в воде вследствие высокой температуры.
Как сообщалось ранее, в водоемах Одесской области начали устанавливать искусственные гнезда для размножения рыб. Такие приспособления уже появились на Хаджибейском лимане и на озерах в Измаильском и Болградском районах.