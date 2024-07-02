Одесская область: в Хаджибейском лимане массово гибнет рыба: что говорят экологи

Массовый мор рыбы зафиксирован вблизи села Палеевка Одесского района. Предварительно, это может быть связано с уменьшением уровня растворенного кислорода в воде из-за установившейся жары. Но окончательно причина гибели пиленгаса станет известна после соответствующих лабораторных исследований, для чего специалисты экоинспекции отобрали пробы воды.

В то же время в инспекции отмечают, что данное явление возникает каждое лето из-за уменьшения растворенного кислорода в воде вследствие высокой температуры.

Как сообщалось ранее, в водоемах Одесской области начали устанавливать искусственные гнезда для размножения рыб. Такие приспособления уже появились на Хаджибейском лимане и на озерах в Измаильском и Болградском районах.