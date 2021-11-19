В какие страны Евросоюза могут поехать украинцы?

Несмотря на то, что из-за неутешительной ситуации с COVID-19 в Украине Европейский Союз исключил нашу страну из “зеленого” списка и рекомендовал государствам-членам закрыть границы для украинских туристов, большинство стран ЕС будут по-прежнему пускать украинцев.

На сегодняшний день украинцы не смогут попасть лишь в Болгарию и на Мальту. Остальные страны, пусть и с условиями, но открыты.

Австрия, Испания, Нидерланды, Словакия, Финляндия, Хорватия, Ирландия и Швеция пустят украинских туристов, вакцинированных Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca/Covishield, Jonson&Jonson или CoronaVac.

Кроме того, Австрия и Испания пускают также тех, кто переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев. Для въезда в Испанию подойдет также ПЦР-тест, как и для Финляндии.

Стоит отметить, что некоторые страны Евросоюза, кроме этих пяти вакцин, признают и российский Sputnik V – это Греция, Кипр, Словения и Венгрия. В Грецию тоже могут въехать те, кто недавно переболел, или те, кто сделал ПЦР-тест или тест на антиген. Для въезда на Кипр, кроме сертификата вакцинации, может подойти ПЦР-тест.

В Германию, Францию, Чехию и Латвию теперь пускают только вакцинированных украинцев, причем только препаратами Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca/Covishield или Jonson&Jonson.

Бельгия, Дания, Италия, Люксембург, Польша, Португалия, Румыния тоже признают только эти четыре вакцины, но готовы пустить туристов с негативным тестом или тех, кто недавно переболел (зависит от страны).

Эстония пускает вакцинированных Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca/Covishield, Sinopharm/Sinovac-CoronaVac или тех, кто переболел в последние полгода.

Напомним, на прошедшей неделе Совет Европейского союза утвердил решение об исключении Украины из “зеленого списка” для путешествий в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

При этом, как отмечалось, решение об исключении Украины из списка автоматически не будет означать изменения правил пересечения границы. Однако страны ЕС, как правило, прислушиваются к рекомендации Совета ЕС и вводят ограничения на въезд для жителей стран, которых нет в списке, и на туристические путешествия для них.

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Источник: Слово i Дiло

Фото: Украинская правда