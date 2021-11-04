Миграционный кризис на границе Беларуси и Евросоюза: что там происходит?

Польша заявила о вторжении на свою территорию нескольких вооруженных людей из Беларуси. Они были в военной форме без опознавательных знаков. Когда польские пограничники попытались установить с ними контакт, «зеленые человечки» исчезли на территории Беларуси.

Министерство иностранных дел Польши направило ноту протеста и вызвало для объяснений белорусского дипломата. Польша считает, что Беларусь намеренно повышает градус конфликта на границе в последние несколько недель, а также несет ответственность за организацию канала незаконной миграции.

Что происходит на границе Беларуси и ЕС?

Начиная с весны 2021 года, мигранты из Африки и Ближнего Востока стали приезжать в Беларусь и пытаться незаконно прорваться в Европу. Литовские и польские пограничники ловили по несколько десятков нелегалов в день.

В конце мая Лукашенко заявил, что из-за международной реакции на принудительную посадку самолета Ryanair и введения санкций, Беларусь больше не будет сдерживать мигрантов на границе с Литвой.

Ситуация осложнилась после 1 июля, когда Беларусь ввела безвизовый режим для граждан 73 стран (Украины в этом списке нет). По новым правилам, иностранцы могут находиться в стране до 5 дней при условии, что вакцинируются в Беларуси.

В августе поток нелегальных мигрантов в Польшу, Литву и Латвию увеличился в несколько раз, поэтому страны объявили режим чрезвычайной ситуации.

Значит Лукашенко специально создал проблему с мигрантами?

Польша, Латвия и Литва считают, что Лукашенко стоит за организацией этого кризиса. Путь через Беларусь или Украину в Евросоюз никогда не был в приоритете у мигрантов. Беженцы из Ирака, Афганистана, Сирии и Африки всегда шли по более короткому маршруту — через Италию, Грецию или Мальту. Это быстрее, дешевле и безопасней.

Путь мигрантов через Беларусь выглядит неестественным, поэтому в Варшаве, Вильнюсе и Риге называют это долгосрочной гибридной операцией режима Лукашенко. В Европе подозревают, что белорусы специально привозят мигрантов с Ближнего Востока, а затем помогают им пересечь границу. Это своеобразная форма шантажа в ответ на санкции Евросоюза.

Как Евросоюз поступает с нелегальными мигрантами?

На границе с Беларусью создают охраняемые лагеря для приема мигрантов. Согласно Конвенции о беженцах, пока человек не получит официальный статус беженца, его могут удерживать и ограничивать свободу перемещения. Не всем мигрантам это нравится, возникают недовольства и бунты. В литовском лагере пограничники применяли слезоточивый газ и стреляли в воздух, чтобы остановить беспорядки.

Когда наплыв нелегалов увеличился, польские, литовские и латвийские пограничники получили от своих правительств право насильно выдворять задержанных на территорию Беларуси. Такое решение вызвало озабоченность в ООН и у ряда международных наблюдателей. Например, организация Amnesty International считает, что режим чрезвычайной ситуации не оправдан, потому что миграция не угрожает «жизни нации». По европейскому законодательству, нельзя наказывать беженцев за незаконное пересечение границы.

В Польше, Литве и Латвии подчеркивают, что выдворение нелегальных мигрантов это вынужденная мера. Если люди, которые незаконно пересекают границу, не придерживаются правил, то их будут возвращать обратно в Беларусь, заявил, к примеру, литовский президент.

Как собирается решать проблему нелегальных мигрантов?

Пока в приоритете построить стену на границе с Беларусью. Но это процесс не быстрый. Например, в Литве рассчитывают закончить строительство стены к сентябрю 2022 года.

Латвия тоже выделила деньги на строительство стены в следующем году, а в Польше уже приняли о строительстве современного ограждения: с видеонаблюдением и фиксацией движения.

Украина не стоит в стороне и помогает своим партнерам. В сентябре Литва получила от Украины партию колючей проволоки в качестве гуманитарной помощи для возведения ограждения.

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Фото: radio-canada.ca