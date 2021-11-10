Украину исключили из “зеленого списка” для путешествий в страны ЕС

Совет Европейского союза (ЕС) утвердил решение об исключении Украины из “зеленого списка” для путешествий в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

“После рассмотрения рекомендации о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС, Совет обновил перечень стран, специальных административных регионов и других образований и территориальных органов власти, для которых следует отменить ограничения на поездки. В частности, из списка изъяли Сингапур и Украину”,

– говорится в заявлении Совета ЕС.

В то же время это не нарушает возможность стран-членов отменить временные ограничения на поездки в ЕС для полностью вакцинированных путешественников.

Решение об исключении Украины из списка автоматически не будет означать изменения правил пересечения границы. Однако страны ЕС, как правило, прислушиваются к рекомендации Совета ЕС и вводят ограничения на въезд для жителей стран, которых нет в списке, и на туристические путешествия для них.

Перечень стран, как и прежде, будет пересматриваться каждые две недели. В случае улучшения эпидемической ситуации, Украина снова может оказаться в “зеленом списке”.

Напомним, 15 июля Совет ЕС внес Украину в список государств, в отношении которых странам-членам ЕС рекомендовано снять “ковидные” ограничения на въезд.

Источник: Европейская правда

Фото: Телеграф