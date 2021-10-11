10 октября в Варшаве и других польских городах прошли многотысячные акции под лозунгом «Остаюсь в ЕС». Собравшиеся призывали не допустить выхода Польши из Евросоюза.

Давайте разберемся, из-за чего в Польше начались массовые протесты и как это может повлиять на Украину.

Что произошло в Польше?

Конституционный трибунал Польши 7 октября принял решение, что некоторые статьи договоров Европейского союза являются неконституционными. Фактически, это означает, что польские законы имеют приоритет над европейским правом. А это противоречит принципам, на которых базируется ЕС.

Когда та или иная страна присоединяется к Европейскому союзу, то соглашается с тем, что законы ЕС имеют приоритет над законодательством стран-членов. Это фундаментальное правило.

Зачем Конституционный суд Польши принял такое решение? Какой в этом смысл?

В марте 2021 года польский премьер Матеуш Моравецкий обратился в Конституционный трибунал с просьбой разъяснить — могут ли польские суды игнорировать польское же законодательство, если оно противоречит европейскому.

Дело в том, что польскую судебную реформу, которая стартовала в 2017 году, часто критикуют в Евросоюзе. По мнению европейцев, польские власти пытаются контролировать суды и не хотят привести свою судебную систему к стандартам ЕС. Но в Варшаве с этим не соглашаются и говорят, что сами разберутся со своей судебной реформой, без советов из Брюсселя.

В итоге, неожиданно для всех, трибунал постановил, что решения Европейского Суда нарушают принципы приоритета польской Конституции. То есть польская Конституция стоит выше европейских законов. Такой прецедент случился впервые в истории ЕС.

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Какие могут быть последствия для поляков?

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обеспокоена решением польского трибунала. Она поручила соответствующим европейским службам изучить ситуацию, как можно быстрее. «Законодательство ЕС имеет приоритет над национальными законами, включая конституционные положения. Мы будем использовать все полномочия, какие дает Договор ЕС, чтобы обеспечить это», — подчеркнула президент Еврокомиссии.

Польша рискует остаться без европейских денег на восстановление экономики после пандемии. Это около 23 млрд евро в виде грантов и еще 32 млрд в качестве дешевых кредитов. По мнению политологов, если ЕС не выделит средства, то это ударит по имиджу и рейтингу правящей партии. Тем более, что оппозиция готова воспользоваться ситуацией.

Польшу могут исключить из ЕС?

Вряд ли. Процесс выхода из ЕС, согласно Договору, может занять до двух лет. И общество не должно быть против такого решения.

Но как показали многотысячные акции протеста, поляки не хотят такого сценария. Люди боятся, что из-за решения Конституционного трибунала их страну могут исключить из ЕС.

Бывший президент Лех Валенса в своей речи заявил, что ни один враг еще настолько не разделял нацию, как это сделала власть.

Как конфликт Польши и ЕС отразится на Украине?

12 октября в Киеве должен начаться традиционный саммит Украина — ЕС. На этой встрече стороны подводят итоги сотрудничества и согласовывают позиции по международным вопросам.

Украина всегда рассчитывала на поддержку Польши в вопросе евроинтеграции. Несмотря на различия в отношении к общим историческим событиям, Польша всегда была «адвокатом Украины». Однако, по мнению политического эксперта Виталия Портникова, на этом саммите поляки могут оказать украинцам медвежью услугу.

Если Польша начнет говорить о европейской перспективе для Украины, то в ЕС задумаются — а что тогда произойдет, если Украина с ее анархической политической культурой тоже не захочет после вступления в ЕС уважать общие принципы объединения и превратится во «вторую Польшу».

Польша сейчас должна думать о возвращении к общим правилам Евросоюза, подчеркивает эксперт.

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Фото: s1.tvp.pl, AP, rfi

