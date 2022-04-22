В Южном на берег выбросило морскую мину

Ночью 22 апреля к побережью города Южный в Одесской области из Черного моря прибило мину.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

На опубликованном в сообщении снимке виден найденный боеприпас. По фото можно сделать выводы, что это не старая мина времен Второй мировой войны, а современная. На ее поверхности нет ни ржавчины, ни налета из морских моллюсков.

Жителей просят не ходить на пляж, поскольку спецслужбы будут производить разминирование боеприпаса.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что в Черном море могут дрейфовать мины, установленные российскими агрессорами на подходах к портам Украины. С их помощью враг препятствует судоходству в районе портов Большой Одессы (Одесса, Южный, Черноморск).

В Дальнейшем выяснилось, что российские захватчики используют в Черном море морские мины, ранее захваченные в оккупированном в 2014 году Севастополе.

Напомним, что одесские пляжи все еще заминированы – правда, появляться там по-прежнему опасно. И, наоборот, информация о том, что мины убирают – фейк.