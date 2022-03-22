В Черном море могут дрейфовать мины – это создает угрозу мирному судоходству

В Черном море могут дрейфовать мины, установленные на подходах к портам Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления навигационной гидрографии и океанографии ВМС Турции.

По данным иностранной структуры, мины установили возле портов Одессы, Очакова, Черноморска и Южного.

Некоторые из мин могли отсоединиться и начать дрейфовать в открытых водах. В Турции пытаются обезопасить суда от возможной опасности.

В тоже время руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований и главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко заявил, что это российская армия заминировала морские пути от Босфора до Одессы.

А потом через администрацию морского порта Сочи россия распространила ложную информацию, что это украинские мины и после шторма они дрейфуют.

По словам Клименко, предупреждение россиян имеет целью помешать морскому трафику коммерческих судов в Черном море.