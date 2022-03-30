В Черном море дрейфуют мины, украденные оккупантами в Крыму (видео)

Российские захватчики используют в Черном море морские мины, ранее захваченные в оккупированном в 2014 году Севастополе. Об этом сообщил в своем ежедневном утреннем видеообращении спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Братчук отметил, что одну мину уже обезвредили в проливе Босфор, и еще одну – у берегов Румынии.

«Они (мины – ред.) – российские, что подтвердила соответствующая маркировка. Эти мины действительно были захвачены в 2014 году в Севастополе. Поэтому оккупанты этим и пользуются. Вот так вот взяли и разбросали и попробовали обвинить Украину. В очередной раз не вышло»,

– рассказал спикер военной администрации.

Также Братчук отметил, что ночь в Одессе прошла спокойно, несмотря на часто звучащие сигналы воздушной тревоги. По его словам, враг активно продолжает воздушную разведку наших объектов.

Одесситов просят не пренебрегать правилами безопасности во время воздушной тревоги и ни в коем случае не гулять на пляжах, особенно там, где написано «Осторожно» или «Прохода нет»: сейчас это опасно для жизни.

Орда використовує захоплені в 2014 році в Севастополі морські міни в Чорному морі як безконтрольно дрейфуючі боєприпаси. Опубликовано Сергеем Братчуком Вторник, 29 марта 2022 г.

Напомним, накануне на одном из пляжей под Одессой подорвались на мине два человека – они заехали на пляж на авто. В итоге один человек погиб, а второй тяжело ранен.

Фото: Фокус