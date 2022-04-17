Информация о разминировании одесских пляжей — фейк

Одесские пляжи остаются заминированными. Находиться там по-прежнему опасно для жизни. Появившаяся информация о разминировании – вражеская провокация.

Об этом информирует официальный телеграм-канал Одесского городского совета «Одеса. Офіційно».

В сообщении сказано:

Срочно! Вниманию одесситов и жителей Одесской области! Сегодня, в некоторых телеграмм-каналах, появилась новость о том, что якобы сегодня ГСЧС будет начинать частично разминировать одесские пляжи. Эта информация не соответствует действительности и является фейковой! Никаких заявлений представители ГУ ГСЧС в Одесской области не делали!

В городском совете еще раз подчеркивают: ни в коем случае нельзя передвигатся по территории побережья и пляжам Одессы и области.

Посещать пляжи и дальше категорически запрещено – они заминированы!