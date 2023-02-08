Смогут ли одесситы набрать воду из бюветов, когда нет света?

Все бюветные комплексы Одессы уже на этой неделе планируют подключить к генераторам. Об этом стало известно сегодня, 8 февраля 2023 года, в ходе сессии Одесского городского совета.

За счет правительства Германии Одесса закупила 16 генераторов мощностью 12 кВт, которые будут обеспечивать бесперебойную работу всех 16 бюветов города.

Для из установки коммунальщики готовят специальные боксы, которые будут защищать технику от кражи и плохой погоды.

По словам городского головы Одессы Геннадия Труханова, завершить установку генераторов планируют уже на этой неделе.

Еще три генератора городские власти получили от правительства Италии. Пока один из «них установили для бювета в парке Победы, еще два подсоединят к бювету в сквере «История футбола» на проспекте Небесной Сотни и в парке Горького.

Читайте также:

Источник: Суспiльне