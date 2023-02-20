Визит Байдена в Киев вдохновил сетевых шутников – подборка мемов

Сегодняшний визит в Украину президента Соединенных Штатов Джо Байдена – событие несомненно историческое. Но при этом украинцы не были бы украинцами, если бы не отреагировали на это событие (заранее не анонсированное, кстати!) шутками и мемами.

Ну, как водится, в подобных случаях, и заверте… Ну, то есть, пошло-поехало… Ну, в общем, соцсети буквально наводнило народное творчество. Сетевые шутники немного пофантазировали, чем бы мог заняться в украинской столице американский президент, а также чем может обернуться этот визит для Украины в дальнейшем.

И стоит отметить, что все шутки забавные, но отнюдь не злые и не обидные. Ведь США – наш первый союзник в борьбе в рашизмом, и такую поддержку бы безусловно ценим. Ну а юмор, как известно, только сил в борьбе с врагом нам придает.

«Одесская жизнь» предлагает вашему вниманию небольшую подборку сегодняшних «байден-мемов»:

Как сообщалось, сегодня, в понедельник, 20 февраля 2023 года, в Киев прибыл с официальным визитом президент США Джозеф Байден.