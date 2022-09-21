Украинцы высмеяли российского диктатора за объявление могилизации

Путин, российский диктатор, все больше теряет связь с реальностью. Теперь он объявил в россии мобилизацию, которой, как он обещал раньше, «не будет». Украинцы традиционно высмеяли очередное безумное решение путлера, приближающее его конец.

Решение о мобилизации путин принял вынужденно, так как ему необходимо компенсировать огромные потери армии РФ в Украине. Поэтому когда российскую мобилизацию называют «могилизацией» -это чистая правда.

Мы же собрали для вас лучшие мемы и шутки, появившиеся в интернете на эту тему.