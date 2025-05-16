Об этом сообщает пресс-служба Измаильского филиала Одесского областного центра занятости.

15 мая в Измаиле состоялась Национальная ярмарка вакансий, организованная Государственной службой занятости. В этом году особое внимание организаторы уделили теме привлечения женщин в профессии, где раньше преимущественно работали мужчины.

“На этот раз мы уделяем особое внимание привлечению женщин на рынок труда. В том числе и в профессии, где традиционно больше представлены мужчины. Нет женских или мужских профессий, украинское законодательство запрещает дискриминацию по полу при приеме на работу, но есть профессии, где традиционно преобладают мужчины. Времена меняются, и женщины все чаще выбирают условно «мужские» профессии, а служба занятости начала специальную программу обучения для женщин по 31 профессии, где преимущественно представлены мужчины”, — говорилось в анонсе мероприятия.

На ярмарке были представлены более 50 работодателей, а также образовательные учреждения, социальные партнеры и службы, помогающие с трудоустройством.

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