На дороге Одесса-Южный столкнулись автобус и грузовик: много пострадавших

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля. Помощью понадобилась 17 пассажирам автобуса.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 29 сентября, около половины восьмого утра между селом Визирка и поселком Новые Биляры.
Предварительно установлено, что на перекрестке, вблизи пункта приема зерновых продуктов, водитель грузовика выполнял маневр поворота и допустил столкновение с автобусом, в котором находились 45 пассажиров.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа и экипаж патрульной полиции. Пробки на данном участке дороги отсутствуют, движение транспорта не затруднено.
Ранее «Одесская Жизнь» как в Одессе водитель автобуса потерял сознание, разбил 3 авто и въехал в мотосалон.
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