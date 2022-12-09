На трассе Одесса-Киев пассажирский автобус столкнулся с грузовиком

В ночь на 9 декабря на Киевском шоссе пассажирский автобус нагнал зерновоз, который ехал в попутном направлении. В результате аварии один человек погиб и пятеро были ранены.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Сейчас полицейские расследуют обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия.

Предварительно известно, что этой ночью на затяжном подъеме произошло столкновение между рейсовым пассажирским автобусом Van Hool (это большая двухэтажная машина) и грузовым автомобилем Skania с полуприцепом-зерновозом, двигавшимся в попутном направлении в сторону Одессы.

В результате аварии погиб напарник водителя автобуса, который во время аварии отдыхал. Сам водитель и еще четверо пассажиров получили травмы и были доставлены в больницу. Водитель грузовика не пострадал.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что на дороге Одесса-Южный столкнулись автобус и грузовик. В аварии было много пострадавших.

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