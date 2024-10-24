В громаде Одесской области не хватает депутатов, чтобы голосовать за важные решения

Из 22 народных избранников в громаде остались только 16. Об этом сообщают местные активисты в facebook -группе «Буялык наш дом».

Местные жители отмечают, что некоторые депутаты написали заявления об отставке. Трое служат в армии и не имеют возможности быть на сессии. Один из депутатов постоянно игнорирует сессии, а другой находится в другом городе.

«Из-за этих депутатов не хватает два голоса, чтобы решение было принято. Это грозит катастрофическими последствиями для общества, — говорится в сообщении.

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В частности, речь идет о внесении изменений в местный бюджет, а также распределения денег, выделенных государством на бесплатное питание учащихся начальной школы и 1,8 млн грн на укрытие в детском саду.

Чтобы как-то решить проблему, активисты предлагают разрешить мобилизованным депутатам принять участие в сессии сельсовета онлайн:

«У нас цифровизация в стране, ученики учатся в школе удаленно. Поэтому и должна быть возможность депутатам, которые служат в армии участвовать и голосовать на сессии удаленно!»

Напомним, депутаты Одесского областного совета решили приравнять сотрудников охранных агентств к работникам «критической инфраструктуры» и направили в Кабмин предложение обеспечить им бронь от мобилизации.