У громаді Одеської області не вистачає депутатів, щоб голосувати за важливі рішення

Із 22 народних обранців у громаді залишилися тільки 16. Про це повідомляють місцеві активісти у facebook-групі «Буялик наш дім».

Місцеві жителі зазначають, що деякі депутати написали заяви про відставку. Троє служать в армії і не мають можливості бути на сесії. Один із депутатів постійно ігнорує сесії, а інший перебуває в іншому місті.

«Через цих депутатів не вистачає два голоси, щоб рішення було ухвалено. Це загрожує катастрофічними наслідками для громади», – йдеться в повідомленні.

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Зокрема, йдеться про внесення змін до місцевого бюджету, а також розподілу грошей, виділених державою на безоплатне харчування учнів початкової школи та 1,8 млн грн на укриття в дитячому садку.

Щоб якось розв’язати проблему, активісти пропонують дозволити мобілізованим депутатам взяти участь у сесії сільради онлайн:

«У нас цифровізація в країні, учні навчаються в школі віддалено. Тому і повинна бути можливість депутатам, які служать в армії брати участь і голосувати на сесії віддалено!»

Нагадаємо, депутати Одеської обласної ради вирішили прирівняти працівників охоронних агентств до працівників «критичної інфраструктури» і направили до Кабміну пропозицію забезпечити їм бронь від мобілізації.