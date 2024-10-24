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У громаді Одеської області не вистачає депутатів, щоб голосувати за важливі рішення

У громаді Одеської області не вистачає депутатів, щоб голосувати за важливі рішення

Через брак депутатів Великобуялицька сільрада Березівського району не може провести сесію та ухвалити важливі рішення. Також заблоковано роботу багатьох служб.

Із 22 народних обранців у громаді залишилися тільки 16. Про це повідомляють місцеві активісти у facebook-групі «Буялик наш дім».

Місцеві жителі зазначають, що деякі депутати написали заяви про відставку. Троє служать в армії і не мають можливості бути на сесії. Один із депутатів постійно ігнорує сесії, а інший перебуває в іншому місті.

«Через цих депутатів не вистачає два голоси, щоб рішення було ухвалено. Це загрожує катастрофічними наслідками для громади», – йдеться в повідомленні.

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Зокрема, йдеться про внесення змін до місцевого бюджету, а також розподілу грошей, виділених державою на безоплатне харчування учнів початкової школи та 1,8 млн грн на укриття в дитячому садку.

Щоб якось розв’язати проблему, активісти пропонують дозволити мобілізованим депутатам взяти участь у сесії сільради онлайн:

«У нас цифровізація в країні, учні навчаються в школі віддалено. Тому і повинна бути можливість депутатам, які служать в армії брати участь і голосувати на сесії віддалено!»

Нагадаємо, депутати Одеської обласної ради вирішили прирівняти працівників охоронних агентств до працівників «критичної інфраструктури» і направили до Кабміну пропозицію забезпечити їм бронь від мобілізації.

 

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