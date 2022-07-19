В Германии умерла украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка

Ее не стало в ночь с 18 на 19 июля на 57 году жизни. Причиной стала тяжёлая болезнь.
Печальную новость сообщили в эфире телепрограммы «Сніданок з 1+1».
Актриса после начала полномасштабного вторжения России в Украину уехала в Германию, где врачи диагностировали у нее тяжелую болезнь.
Великая война заставила ее уехать в Германию. Там врачи диагностировали тяжелую болезнь. Руся практически никому не говорила о своей войне. Следила за всеми событиями, помогала, смеялась в трубку, строила планы на будущее. Но болезнь сегодня ночью нашу Русю забрала,
— говорится в сообщении.
Кроме актерского творчества, Руслана Пысанка участвовала в разных телепроектах: «Танцы со звездами», «Взвешенные и счастливые», «Звезда+Звезда».
Известно, что у нее остался муж, бизнесмен Игорь Исаков. Общих детей у пары не было.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала о смерти Григория Чапкиса и публиковала последний прижизненный материал об известном танцоре и участнике телепроектов.
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