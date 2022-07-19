Новости Одессы и Одесской области

В Германии умерла украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка

В Германии умерла украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка

Ее не стало в ночь с 18 на 19 июля на 57 году жизни. Причиной стала тяжёлая болезнь.

Печальную новость сообщили в эфире телепрограммы «Сніданок з 1+1».

Актриса после начала полномасштабного вторжения России в Украину уехала в Германию, где врачи диагностировали у нее тяжелую болезнь.

Великая война заставила ее уехать в Германию. Там врачи диагностировали тяжелую болезнь. Руся практически никому не говорила о своей войне. Следила за всеми событиями, помогала, смеялась в трубку, строила планы на будущее. Но болезнь сегодня ночью нашу Русю забрала,

— говорится в сообщении.

Кроме актерского творчества, Руслана Пысанка участвовала в разных телепроектах: «Танцы со звездами», «Взвешенные и счастливые», «Звезда+Звезда».

Известно, что у нее остался муж, бизнесмен Игорь Исаков. Общих детей у пары не было.

Руслана Писанка с мужем

Руслана Писанка с мужем Игорем

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала о смерти  Григория Чапкиса и публиковала последний прижизненный материал об известном танцоре и участнике телепроектов.

Еще новости Одессы:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить