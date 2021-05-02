Григорий Чапкис: «Пока я двигаюсь – я живу, пока я живу – я танцую»

С гастролями посетил более 60 стран мира. Во время путешествий познакомился со многими историческими личностями, такими как Сальвадор Дали, Мао Цзэдун и Фидель Кастро. Сегодня народный артист Украины Григорий Чапкис – известный шоумен и преподаватель, который учит танцевальному мастерству не только молодежь, но и тех, кому давно за…

«Лекарство от всех болезней – любовь и движение»

Многие у меня спрашивают, как я продолжаю танцевать в 90 лет. Я все еще работаю, сам вожу автомобиль, постоянно в движении. Секрета долголетия никакого нет, главное – двигаться вперед, любить то, что делаешь, и никогда не останавливаться. Должен быть танец жизни и любовь в широком смысле этого слова: любовь к жизни, к труду. Я вам выдам один секрет. Я живой человек, у меня есть все, что должно быть у человека в таком возрасте. Если у меня заболит спина и я лягу – это на месяц. А если я встану и приползу в балетный зал, то через полчаса у меня все пройдет. Не хотите танцевать – бегайте, прыгайте, ползите, но не лежите на диване.

«У меня столько планов! Еще на 90 лет хватит»

Я так хочу прожить подольше, что уже начинаю спешить. Жалею о пропущенных моментах и всегда советую своим ученикам и студентам не пропускать ни одной минуты жизни, идти не останавливаясь. Если вы пропустите сегодняшний день, то завтра это станет историей. Человеческая судьба очень противоречивая. И я хочу, чтобы молодые люди учились на моих ошибках. Я хочу, чтобы молодежь была востребована, чтобы они были постоянно заняты и у них было вечное желание чего-то добиваться.

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«Быть судьей – это большое мастерство»

Я судья международной категории, но мне было легче судить на проектах в Париже, Лондоне, чем в Украине – моих друзей. Особенно сложно было в первом сезоне шоу «Танцы со звездами». Наталья Могилевская – моя ученица, Владимир Зеленский – мой друг, с Тиной Кароль я постоянно работаю. Я знал, как им было тяжело при подготовке. Я знал, что Могилевская не могла подняться по лестнице – у нее пальцы горели от крепатуры, а Зеленскому мы вызывали скорую помощь перед самым выходом, потому что он упал и повредил спину. И я должен был после этого судить и говорить: «Вы ручку взяли не так, вы там ступили не так». Это было очень сложно.

Справка ОЖ:

Григорий Чапкис родился в Кишиневе в 1930 году. Отец Ноех Чапкис работал шорником, мать Берта Иосифовна, родом из Одессы, была домохозяйкой. В семье говорили на идише.

Семья Чапкиса осела в Киеве из-за тифа в ходе эвакуации во время Второй мировой войны. Будучи подростком, Григорий участвовал в восстановлении Крещатика.

Чапкис часто снимался в кино, играя балетмейстеров и танцоров. Даже сыграл роль криминального авторитета в кинокартине «Ломбард» режиссера Любомира Кобыльчука-Левицкого.

Подготовила Анастасия ЕПУРЬ

Источники: hochu.ua, training.com.ua. Фото: из открытых источников

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