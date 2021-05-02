Новости Одессы и Одесской области

Григорий Чапкис: «Пока я двигаюсь – я живу, пока я живу – я танцую»

Григорий Чапкис: «Пока я двигаюсь – я живу, пока я живу – я танцую»

Вся жизнь Григория Чапкиса – это сплошной танец. Он был ведущим солистом ансамбля имени Павла Вирского, хореографом Театра имени Ивана Франко, заместителем директора Театра драмы и комедии.

С гастролями посетил более 60 стран мира. Во время путешествий познакомился со многими историческими личностями, такими как Сальвадор Дали, Мао Цзэдун и Фидель Кастро. Сегодня народный артист Украины Григорий Чапкис – известный шоумен и преподаватель, который учит танцевальному мастерству не только молодежь, но и тех, кому давно за…

чапкис

«Лекарство от всех болезней – любовь и движение»

Многие у меня спрашивают, как я продолжаю танцевать в 90 лет. Я все еще работаю, сам вожу автомобиль, постоянно в движении. Секрета долголетия никакого нет, главное – двигаться вперед, любить то, что делаешь, и никогда не останавливаться. Должен быть танец жизни и любовь в широком смысле этого слова: любовь к жизни, к труду. Я вам выдам один секрет. Я живой человек, у меня есть все, что должно быть у человека в таком возрасте. Если у меня заболит спина и я лягу – это на месяц. А если я встану и приползу в балетный зал, то через полчаса у меня все пройдет. Не хотите танцевать – бегайте, прыгайте, ползите, но не лежите на диване.

«У меня столько планов! Еще на 90 лет хватит»

чапкис

Я так хочу прожить подольше, что уже начинаю спешить. Жалею о пропущенных моментах и всегда советую своим ученикам и студентам не пропускать ни одной минуты жизни, идти не останавливаясь. Если вы пропустите сегодняшний день, то завтра это станет историей. Человеческая судьба очень противоречивая. И я хочу, чтобы молодые люди учились на моих ошибках. Я хочу, чтобы молодежь была востребована, чтобы они были постоянно заняты и у них было вечное желание чего-то добиваться.

Читайте также: Александр Серов: об украинской песне и важной встрече в Одессе

«Быть судьей – это большое мастерство»

григорий чапкис

Я судья международной категории, но мне было легче судить на проектах в Париже, Лондоне, чем в Украине – моих друзей. Особенно сложно было в первом сезоне шоу «Танцы со звездами». Наталья Могилевская – моя ученица, Владимир Зеленский – мой друг, с Тиной Кароль я постоянно работаю. Я знал, как им было тяжело при подготовке. Я знал, что Могилевская не могла подняться по лестнице – у нее пальцы горели от крепатуры, а Зеленскому мы вызывали скорую помощь перед самым выходом, потому что он упал и повредил спину. И я должен был после этого судить и говорить: «Вы ручку взяли не так, вы там ступили не так». Это было очень сложно.

Справка ОЖ:

  • Григорий Чапкис родился в Кишиневе в 1930 году. Отец Ноех Чапкис работал шорником, мать Берта Иосифовна, родом из Одессы, была домохозяйкой. В семье говорили на идише.
  • Семья Чапкиса осела в Киеве из-за тифа в ходе эвакуации во время Второй мировой войны. Будучи подростком, Григорий участвовал в восстановлении Крещатика.
  • Чапкис часто снимался в кино, играя балетмейстеров и танцоров. Даже сыграл роль криминального авторитета в кинокартине «Ломбард» режиссера Любомира Кобыльчука-Левицкого.

Подготовила Анастасия ЕПУРЬ

Источники: hochu.ua, training.com.ua. Фото: из открытых источников 

Читайте также: Руслан Сеничкин: о себе, любимых блюдах и кулинарных конкурсах.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить