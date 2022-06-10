Священник и защитник: ушел из жизни основатель одесского «Светлого дома»

После долгой болезни ушел из жизни священник, (в советские времена — диссидент), основатель одесского приюта для обездоленных подростков «Светлый дом» отец Александр Чумаков.

Об этом сообщили его близкие на странице Facebook. Отец Александр (Украинская греко-католическая церковь, монах) болел давно, все осложнилось в позапрошлом году, когда он заболел «короной». Состояние было тяжелым, близкие люди думали, что не выдержит. Тогда он выдержал.

Состояние отца Александра в последние дни очень ухудшилось. Девятого июня его сердце перестало биться.

В последний я видела отца Александра в 2019 году на митинге в поддержку Александра Ройтбурда. Нет уже ни Ройтбурда, ни отца Александра. А в стране идет война…

Отец Александр Чумаков родился в Одессе в 1958 году. Диссидент, публицист, еще в советские годы стал монахом-салезианином.

В 1996 году Александр Чумаков основал негосударственный благотворительный приют «Светлый дом» и одноименный фонд помощи обездоленным детям, подросткам и юношеству. Волонтеры приюта отыскивали таких детей где угодно — в подвалах, под канализационными люками, в подворотнях…

«Светлый дом» просуществовал до 2010 года, и почему-то очень мешал властям практически «всех ветвей». Чего не скажешь об обездоленных подростках, которые часто сбегали из «официальных» приютов и «просились к отцу Александру».

В 2010 году по предложению Салезианской Конгрегации отец Александр переехал во Львов, где стал духовником Львовской духовной семинарии Святого Духа.

В 2013-2014 году из-за состояния здоровья покинул пост духовника семинарии и поселился в Салезианском монастыре.

…Помню, как встречалась с отцом Александром в «Светлом доме», как горячо защищал он права одиноких подростков во время различных дискуссий и «круглых столов»… Осталась самая светлая память и запись моей беседы (2013 год) с отцом Александром, где он убеждал, что если для начала не устроить для подростков специальный общегородской телефон доверия, то говорить о решении проблемы детского суицида не приходится:

— Мы даже и представить себе порой не можем, какие серьезнейшие кризисы переживает иногда ребенок или подросток. Ему часто негде и не с кем поделиться сокровенным, наболевшим: их родители и ближайшее окружение тоже переживают кризисные состояния. Ситуация, таким образом, «умножается». Куда же деваться подростку? Туда, куда они и «деваются» — в подвальчик, в подворотню, снимают кризис «старыми дедовскими методами» или, не дай Бог, совершают роковой шаг. А поводом для него порой может стать что угодно: к примеру, учительница на уроке обозвала «дебилом», соседка наорала, мать с отцом унизили.

Он вообще тяжело переживал любое унижение, оно было противно самому его духу. А его стремление защищать было заложено в нем как-то особенно остро.

Светлая память, отец Александр!

Фото и скриншот Марии Котовой