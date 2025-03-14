Суд в Хельсинки признал 38-летнего гражданина России Яна Петровского, который известен также под именем Воислав Торден, виновным в совершении военных преступлений на востоке Украины в 2014 и 2015 годах и приговорил его к пожизненному заключению, пишет Helsinki Times.

Бывшему командиру националистической диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич», воевавшей в 2014 году под Луганском на стороне пророссийских сепаратистов, были предъявлены обвинения в пяти случаях военных преступлений, которые были совершены осенью 2014 года.

По данным прокуратуры Финляндии, Торден причастен к убийству 22 украинских солдат и причинению тяжелых ранений еще четырем украинским военным в ходе действий, нарушающих правила и обычаи войны. Кроме того, Тордена обвиняли в действиях, нарушающих правила ведения войны и обращения с ранеными и убитыми солдатами противника.

Сторона обвинения утверждала, в частности, что Торден лично расстрелял из пулемета украинских солдат, которых заманили в засаду на КПП, вывесив там украинский флаг. Кроме того, его подразделение, по данным прокуратуры, применило против военного грузовика термобарическую ракету «Шмель», при взрыве которой были убиты и ранены украинские военные.

В ходе судебного разбирательства подсудимый отрицал свою вину. В итоге окружной суд отклонил основное обвинение — в том, что 5 сентября 2014 года боевики «Русича» устроили засаду на колонну из двух автомобилей с украинскими солдатами. Судьи посчитали недоказанным тот факт, что его подразделение и Торден несут ответственность за засаду.

Однако Торден был признан виновным в руководстве действиями боевиков на месте происшествия после засады, в убийстве одного раненого солдата, а также в том, что разрешил изувечить одного из раненых, вырезав на его щеке коловрат — символ, используемый группировкой. Позднее этот солдат также скончался от полученных ран.

Суд также признал россиянина виновным в том, что он сделал на месте событий фотографии, оскорбительные по отношению к погибшему украинскому солдату, и разместил их в соцсетях.

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