Об этом сообщает «Эхо Кавказа”.

Дело касается растраты девяти миллионов лари на личные нужды Саакашвили: отдых в фешенебельных отелях и курортах, визиты в косметологические клиники и приобретение одежды.

Защита Саакашвили признает лишь незначительную часть этих трат — на услуги косметолога и стилиста, и говорит, что это было необходимо в связи с испонением президентских полномочий.

Сейчас Саакашвили уже отбывает шестилетний срок — его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.

Новый срок лишения свободы будет исчисляться с момента задержания Саакашвили – 1 октября 2021 года. Таким образом, согласно приговору, на свободу он сможет выйти 1 октября 2030 года.

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В то же время против экс-президента Грузии продолжаются и другие судебные процессы. В том числе о незаконном пересечении границы в 2021 году.

Напомним, Михаил Саакашвили руководил Одесской областной государственной администрацией С 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016-го.