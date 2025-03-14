Суд у Гельсінкі визнав 38-річного громадянина Росії Яна Петровського, відомого також під ім’ям Воїслав Торден, винним у скоєнні воєнних злочинів на сході України в 2014 і 2015 роках і засудив його до довічного ув’язнення, пише Helsinki Times.

Колишньому командиру націоналістичної диверсійно-штурмової розвідувальної групи (ДШРГ) «Русич», що воювала 2014 року під Луганськом на боці проросійських сепаратистів, висунули обвинувачення в п’яти випадках військових злочинів, які було скоєно восени 2014 року.

За даними прокуратури Фінляндії, Торден причетний до вбивства 22 українських солдатів і заподіяння важких поранень ще чотирьом українським військовим під час дій, що порушують правила і звичаї війни. Крім того, Тордена звинувачували в діях, що порушують правила ведення війни і поводження з пораненими і вбитими солдатами противника.

Сторона обвинувачення стверджувала, зокрема, що Торден особисто розстріляв із кулемета українських солдатів, яких заманили в засідку на КПП, вивісивши там український прапор. Крім того, його підрозділ, за даними прокуратури, застосував проти військової вантажівки термобаричну ракету «Джміль», під час вибуху якої було вбито і поранено українських військових.

Під час судового розгляду підсудний заперечував свою провину.У підсумку окружний суд відхилив основне обвинувачення – у тому, що 5 вересня 2014 року бойовики «Русича» влаштували засідку на колону з двох автомобілів з українськими солдатами.

Судді визнали недоведеним той факт, що його підрозділ і Торден несуть відповідальність за засідку.

Однак Тордена визнали винним у керівництві діями бойовиків на місці події після засідки, у вбивстві одного пораненого солдата, а також у тому, що дозволив скалічити одного з поранених, вирізавши на його щоці коловрат – символ, який використовує угруповання. Пізніше цей солдат також помер від отриманих ран.

Суд також визнав росіянина винним у тому, що він зробив на місці подій фотографії, образливі щодо загиблого українського солдата, і розмістив їх у соцмережах.

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