В Египте курортники из Одессы оказались в отеле с заболевшими коронавирусом итальянцами

Отдыхающие из Украины стали заложниками карантина в Египте.
В Украине объявили об отмене авиарейсов и закрытии границы из-за угрозы коронавируса. Люди не смогут вернуться домой еще какое-то время.
В МИДе сообщили, что наших граждан там около 730 человек.
Им всем придется пробыть в Египте, как минимум, еще 14 дней.
Украинских курортников поместили на карантин.
Они находятся в двух отелях на территории курорта Шарм-Эш-Шейх, передает dumskaya.net.
При этом одесситы в Telegram-канале Одесса INFO пишут, что в их гостинице были подтверждены случаи заболевания коронавирусом у двух итальянцев.
По их словам, отдыхающих там граждан Италии постепенно увозят на автобусах. При этом украинцев просят оставаться в номерах. Но там очень душно, поэтому люди, соблюдая меры предосторожности, выходят на улицу. Еду им доставляют в номера, говорят, дают сухой паек.
Посольство Украины в Египте совместно с туроператорами принимают меры по взвращению людей домой.
Отметим, что по состоянию на 15 марта в Египте 109 людей заболели коронавирусом. Двое умерло.
Напомним, в Министерстве иностранных дел просят украинцев пока воздержаться от поездок за границу.
Фото: kidpassage.com
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