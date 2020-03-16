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Новости Одессы и Одесской области

В Египте курортники из Одессы оказались в отеле с заболевшими коронавирусом итальянцами

В Египте курортники из Одессы оказались в отеле с заболевшими коронавирусом итальянцами

Отдыхающие из Украины стали заложниками карантина в Египте.

В Украине объявили об отмене авиарейсов и закрытии границы из-за угрозы коронавируса. Люди не смогут вернуться домой еще какое-то время.

В МИДе сообщили, что наших граждан там около 730 человек.

Им всем придется пробыть в Египте, как минимум, еще 14 дней.

Украинских курортников поместили на карантин.

Они находятся в двух отелях на территории курорта Шарм-Эш-Шейх, передает dumskaya.net.

При этом одесситы в Telegram-канале Одесса INFO пишут, что в их гостинице были подтверждены случаи заболевания коронавирусом у двух итальянцев.

По их словам, отдыхающих там граждан Италии постепенно увозят на автобусах. При этом украинцев просят оставаться в номерах. Но там очень душно, поэтому люди, соблюдая меры предосторожности, выходят на улицу. Еду им доставляют в номера, говорят, дают сухой паек.

Посольство Украины в Египте совместно с туроператорами принимают меры по взвращению людей домой.

Отметим, что по состоянию на 15 марта в Египте 109 людей заболели коронавирусом. Двое умерло.

Напомним, в Министерстве иностранных дел просят украинцев пока воздержаться от поездок за границу.

Фото: kidpassage.com

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