fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Міністерство закордонних справ радить українцям не виїжджати за кордон без нагальної потреби

Міністерство закордонних справ радить українцям не виїжджати за кордон без нагальної потреби

Міністерство закордонних справ у зв’язку з поширенням коронавірусу радить українцям при будь-якій поїздці за кордон добре зважити, чи вона є конче необхідною.

Про це на брифінгу у середу, 11 березня, Державний секретар МЗС Андрій Заяць, повідомляє Укрінформ.

– Загалом ситуація у світі дуже динамічно розвивається, тому загальний заклик, який Міністерство закордонних справ адресує громадянам України – добре зважити при будь-якій поїздці за кордон, чи вона є конче необхідною, і тоді приймати остаточне рішення, – сказав Заяць.

Він зазначив, що МЗС продовжує моніторинг ситуації в іноземних державах та інформувати про це громадян України, які там перебувають або планують закордонні подорожі.

У цьому контексті Заяць нагадав, що міністерство протягом останніх 48 годин видало рекомендації утриматися від поїздок до Італії у зв’язку з поширенням коронавірусу та Ізраїлю, який запровадив 14-денний карантин для своїх громадян після повернення з-за кордону та іноземців при в’їзді в країну.

– Кожний іноземець, який приїздить в країну, має документально довести наявність місця проживання – готелю або іншого помешкання, де він може 14 днів перебувати в самоізоляції, – акцентував держсекретар МЗС.

Він також нагадав про необхідність мати медичну страховку при виїзді за кордон.

Фото: УНІАН

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить