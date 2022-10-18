В двух районах Одессы нет света – что обещают энергетики?

Российские агрессоры прицельно бьют по энергетическим объектам нашей страны. И сейчас всем нам как никогда надо быть готовыми к тому, что целые регионы Украины и районы наших городов могут на какое-то время остаться без света, воды, газа и мобильной связи. К сожалению, война продолжается, и мы вынуждены это пережить. Но мы обязательно выстоим!

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