В двух районах Одессы нет света – что обещают энергетики?

Сегодня, во вторник, 18 октября 2022 года, в Одессе без электроснабжения временно остались жители части Малиновского и Киевского районов.
Как сообщают в компании ДТЭК «Одесские электросети», причина отключения света – проведение ремонтных работ на электросетях.
Электроснабжение обещают восстановить сегодня ориентировочно к 19:00.
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Проверить свой адрес и, по возможности, сообщить жильцам других домов можно на сайте или чат-ботах:
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