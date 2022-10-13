Будут ли в Одессе веерные отключения света?

Российские войска пытаются оставить украинцев без электричества — обстреливают энергетические объекты. Некоторые регионы остаются без света. Но в Одесской области ситуация под контролем. Грозят ли городу веерные отключения?

С 10 октября 2022 года россия изменила тактику войну – пытается вывести из строя инфраструктуру, которая обеспечивает украинцев водой, электроэнергией и теплом. Атаки ведутся крылатыми ракетами и дронами камикадзе.

Удары наносятся по территории всей Украины. Одесский регион не исключение. Но силы ПВО области успешно отбивают атаки. Поэтому ситуация с энергообеспечением у нас полностью контролируемая.

Но в целом вражеские обстрелы нарушают баланс энергосистемы страны, и чтобы его восстановить, в некоторых регионах используют так называемые «веерные», или аварийные, как правильно их называть, отключения. В ДТЭК «Одесские электросети» рассказали, ждать ли одесситам таких отключений.

Веерные отключения в Одессе и области на планируются

— В настоящее время энергоситуация напряженная, но контролируемая. Компания рассматривает множество ситуаций, которые могут сложиться в энергосистеме. Мы готовы ко всем вызовам, даже критическим. На сегодня у нас все 256 бригад, которые работают в нашей компании переведены на дежурство и выполнение аварийно-восстановительных работ если это будет необходимо, — говорит генеральный директор «Одесских электросетей» Дмитрий Григорьев.

Он пояснил, что веерных отключений одесситам бояться не нужно. По его словам, противоаварийные графики, которые некоторые называют «веерными» отключениями, они существовали до войны, существуют сейчас и будут существовать после войны.

— Решение об использовании противоаварийных графиков принимает главный диспетчер энергосистемы НАК «Укрэнерго», ДТЭК «Одесские электросети» выполняет эти команды. На данный момент «веерных» отключений и других противоаварийных графиков на территории Одесской области не применяется. И информации о планах использования у меня нет, — сказал Дмитрий Григорьев.

Ограничьте использование электроэнергии с 17 до 22 часов

Энергетики Украины оперативно и успешно справляются с восстановлением электросистем, поврежденных российскими обстрелами. Но чтобы по вечерам, когда нагрузка на энергосистему максимально возрастает, она продолжала работать стабильно, жителей страны просят ограничить во время пиковой нагрузки, потребление электроэнергии. Это время приходится на промежуток между 17 и 22 часами вечера.

В это время не использовать электроприборы, потребляющие много электрической мощности.

Самые энергозатратные бытоые приборы:

электрообогреватели

бойлеры

кухонная электроплита

микроволновка

стиральная машина

электрический духовой шкаф

электрочайник (кофеварка)

утюг

посудомоечная машина

кондиционер

пылесос

Использовать эти устройства лучше до 17:00 и после 22:00. Экономя в это время электроэнергию и не нагружая электрические сети, можно уберечь себя и других жителей Украины от аварийных отключений.

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