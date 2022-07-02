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На пляже в Каролино-Бугазе подорвался отдыхающий

На пляже в Каролино-Бугазе подорвался отдыхающий

Сегодня днем, в субботу, 2 июля 2022 года, на одном из пляжей в Одесской области во время купания подорвался мужчина.

По официальной информации Оперативного командования «Юг», на одном из пляжей Одесщины мужская компания решила отдохнуть, несмотря на запрет и предупреждение о минной опасности вдоль черноморского побережья и прибрежных вод.

Во время заплыва в море один из отдыхающих взорвался на неустановленном взрывном устройстве, его тело вытащили на берег без признаков жизни. Второй пловец получил контузию и легкие царапины, от госпитализации отказался.

«Еще раз напоминаем: предупреждение о минной опасности – это не «ужастики» от военных и не препятствие отдыху. Это реальная забота о сохранении ваших жизней. Отдохнем вместе после Победы!»,

– сказано в сообщении.

Как пишут одесские Телеграм-каналы, трагедия случилась на базе отдыха «Чайка» в Каролино-Бугазе.

Напомним, похожий случай уже имел место в июне, когда на одном из пляжей в Одесской области подорвался на мине мужчина, который пришел отдыхать с семьей.

Также напомним, что, по сообщению областного управления ГСЧС, из-за большого количества взрывоопасных предметов в акватории и угрозы с моря пляжи в Одесской области открывать не будут.

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Фото с Телеграм-канала «Подслушано Одесса»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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