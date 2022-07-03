В Южном у берега нашли мину

Взрывоопасный предмет прибило к берегу после шторма. Вероятно, мину сорвало с якоря сильное волнение.

Об этом сказано в сообщении Южненского городского совета.

По информации мэрии очередная мина, прибитая к побережью, была успешно ликвидирована. Из людей никто на пострадал. Мину уничтожили путем управляемого подрыва.

Периодически подобные опасные находки появляются у побережья Одесской области. Так, недавно недалеко от Южного, на пляже села Сычавка самопроизвольно взорвалась мина и повредила пляжный домик.

А вчера, 2 июля, от взрыва мины в море погиб купающийся мужчина на пляже в Каролино-Бугазе. Еще один был контужен.

Похожий случай уже имел место в июне, когда на одном из пляжей в Одесской области подорвался на мине мужчина, который пришел отдыхать с семьей.

Также напомним, что, по сообщению областного управления ГСЧС, из-за большого количества взрывоопасных предметов в акватории и угрозы с моря пляжи в Одесской области открывать не будут.