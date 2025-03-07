Об этом сообщили в Одесском горсовете.

Капитальный ремонт укрытия в одесском детском саду №241 обошелся городу в 4,9 млн грн. Помещение рассчитано на 200 мест и после ремонта полностью соответствует современным требованиям безопасности.

В укрытии созданы все необходимые условия для комфортного пребывания детей: есть свет, вода, тепло, аварийное освещение, санузлы, бойлеры, вентиляционная система и пожарная сигнализация.

Для детей с инвалидностью установлен вертикальный подъемник и специально оборудованный санузел, а также размещены информационные таблички со шрифтом Брайля.

За счет городского бюджета и благотворительной организации приобретена мебель, игрушки, мульти медийное оборудование, электрогенератор и дезинфицирующие средства.

Напомним, в Одесской горбольнице №11 за 40 млн. грн проведут капитальный ремонт бомбоубежища. Проект предусматривает обустройство операционной, модернизацию систем защиты и создание комфортных условий для пациентов.

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