дитячий садок
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Про це інформує Департамент освіти і науки Одеської міської ради.

Директорка департаменту Олена Буйневич пояснила, що наразі кількість маленьких вихованців дитячих садочків утричі менша, ніж у 2021 році. Основна причина – обмежена кількість місць в укриттях. У кожному дошкільному закладі укриття у 2-3 рази менше за будівлю, тому й дітей можуть прийняти менше. Але можливість влаштувати дитину в садочок міста є.

За словами чиновниці, зараз найбільша кількість місць у Приморському районі. Відсутні – у Хаджибеївському. Але ситуація регулярно змінюється.

«Шановні батьки, якщо ви очікуєте на вільне місце в дитячому садку, зверніть увагу на наявність вільних», – зазначила Олена Буйневич.

До теми: В Одесі відкрили комфортне укриття для малюків (фото)

За актуальною інформацією щодо кількості вільних місць у закладах дошкільної освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси ви можете звертатися до територіальних відділів освіти районів Департаменту освіти і науки Одеської міської ради:

  • Київського району – вул. Філатова, 2 А, каб.23, телефон: (048) 753 00 31, електронна пошта: [email protected];
  • Пересипського району – вул. Отамана Головатого, 99, каб. 1, телефон: (0482)34 04 81, електронна пошта: [email protected];
  • Приморського району – вул. Канатна, 134, каб. 53, телефон: (048)776 10 10, електронна пошта: [email protected];
  • Хаджибейського району – вул. Генерала Петрова, 22, каб. 423, телефон: (048)761 24 34, електронна пошта:  [email protected].

Нагадаємо, постраждалий від ворожого удару 19 лютого 2025 року дитячий садок у Київському районі Одеси ремонту не підлягає і потребує повної перебудови.

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