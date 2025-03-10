Про це інформує Департамент освіти і науки Одеської міської ради.

Директорка департаменту Олена Буйневич пояснила, що наразі кількість маленьких вихованців дитячих садочків утричі менша, ніж у 2021 році. Основна причина – обмежена кількість місць в укриттях. У кожному дошкільному закладі укриття у 2-3 рази менше за будівлю, тому й дітей можуть прийняти менше. Але можливість влаштувати дитину в садочок міста є.

За словами чиновниці, зараз найбільша кількість місць у Приморському районі. Відсутні – у Хаджибеївському. Але ситуація регулярно змінюється.



«Шановні батьки, якщо ви очікуєте на вільне місце в дитячому садку, зверніть увагу на наявність вільних», – зазначила Олена Буйневич.

За актуальною інформацією щодо кількості вільних місць у закладах дошкільної освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси ви можете звертатися до територіальних відділів освіти районів Департаменту освіти і науки Одеської міської ради:

Нагадаємо, постраждалий від ворожого удару 19 лютого 2025 року дитячий садок у Київському районі Одеси ремонту не підлягає і потребує повної перебудови.