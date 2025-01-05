У день Хрещення в Одесі посилять наряди поліції

В Одесі та Одеській області посилять наряди поліції з метою забезпечення безпеки громадян у день Хрещення.
Як повідомили сьогодні у прес-службі обласного управління поліції, завтра, 6 січня 2025 року (коли за новим церковним календарем відзначатиметься велике християнське свято Водохреща) правоохоронці нестимуть службу в місцях проведення святкових богослужінь, освячення води та місць традиційних хрещенських занурень.
У поліції закликають усіх дотримуватись заходів безпеки та обмежень, які зумовлені воєнним станом.
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У поліції також розповіли, яких заходів безпеки необхідно дотримуватися цього дня.
- Насамперед уникайте великого скупчення людей і використовуйте для купання тільки спеціально відведені для цього безпечні місця.
- Неухильно дотримуйтесь правил безпечної поведінки на водоймах, прислухайтесь до свого стану здоров’я, перш ніж заходити в холодну воду, зігрівайтеся виключно теплими безалкогольними напоями.
- Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги і обов’язково йдіть у укриття, про наявність яких поблизу запланованих вами для відвідування місць дізнайтеся заздалегідь.
- Не чіпайте підозрілі предмети, а повідомляйте про них до Державної служби України з надзвичайних ситуацій чи Національної поліції.
- Будьте уважними на дорогах, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху, а в темний час доби обов’язково користуйтеся флікерами (світловідбивними елементами), щоб бути помітними водіям.
- Не забувайте про комендантську годину, яка діє на Одещині з 00:00 до 05:00 годин. У цей час пересуватися вулицями заборонено, виняток – необхідність пройти до укриття під час повітряної тривоги.
- Якщо знадобиться допомога, звертайтеся на спецлінію 102, до найближчих територіальних підрозділів або до поліцейських безпосередньо на вулиці.
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