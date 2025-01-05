Новини Одеси та Одеської області

У день Хрещення в Одесі посилять наряди поліції

У день Хрещення в Одесі посилять наряди поліції

В Одесі та Одеській області посилять наряди поліції з метою забезпечення безпеки громадян у день Хрещення.

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Як повідомили сьогодні у прес-службі обласного управління поліції, завтра, 6 січня 2025 року (коли за новим церковним календарем відзначатиметься велике християнське свято Водохреща) правоохоронці нестимуть службу в місцях проведення святкових богослужінь, освячення води та місць традиційних хрещенських занурень.

У поліції закликають усіх дотримуватись заходів безпеки та обмежень, які зумовлені воєнним станом.

На тему: Сьогодні Хрещенський святвечір, або Голодна кутя: що це за свято, традиції, прикмети та заборони

У поліції також розповіли, яких заходів безпеки необхідно дотримуватися цього дня.

  • Насамперед уникайте великого скупчення людей і використовуйте для купання тільки спеціально відведені для цього безпечні місця.
  • Неухильно дотримуйтесь правил безпечної поведінки на водоймах, прислухайтесь до свого стану здоров’я, перш ніж заходити в холодну воду, зігрівайтеся виключно теплими безалкогольними напоями.
  • Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги і обов’язково йдіть у укриття, про наявність яких поблизу запланованих вами для відвідування місць дізнайтеся заздалегідь.
  • Не чіпайте підозрілі предмети, а повідомляйте про них до Державної служби України з надзвичайних ситуацій чи Національної поліції.
  • Будьте уважними на дорогах, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху, а в темний час доби обов’язково користуйтеся флікерами (світловідбивними елементами), щоб бути помітними водіям.
  • Не забувайте про комендантську годину, яка діє на Одещині з 00:00 до 05:00 годин. У цей час пересуватися вулицями заборонено, виняток – необхідність пройти до укриття під час повітряної тривоги.
  • Якщо знадобиться допомога, звертайтеся на спецлінію 102, до найближчих територіальних підрозділів або до поліцейських безпосередньо на вулиці.

Вибір редакції: Підліток підстрелив товариша – подробиці НП під Одесою.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2025, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk