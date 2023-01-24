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Одесситов ждет целый день без отключений света

Одесситов ждет целый день без отключений света

В один из дней, в ближайшие три недели, электричество в Одессе не будут отключать вовсе. Так хотят проверить реальное потребление электроэнергии без ограничений.

Об этом сообщили операторы системы распределения (в Одесской области это — ДТЭК).

Но в какой именно день не будут отключать свет, пока не известно. Зато известно, что такой “счастливый” день будет не только в Одесской области, но и в каждом украинском регионе.

День без отключений в украинских областях проведут по распоряжению Министерства энергетики. В это время будут проводить замеры почасовой активной нагрузки на сети. Это необходимо, чтобы получить точную информацию об объемах реального потребления области.

Полученная информация станет основой для составления обновленных графиков отключений, которые будут учитывать реальное потребление в каждом регионе.

Исходя из полученных данных также будут выделяться будущие лимиты, на основания которых составят графики ограничений.

Все это операторы систем распределения должны предоставить Укрэнерго и Минэнерго до 10 февраля.

А как отключают свет в сегодня, мы рассказывали в этой новости: Отключения света в Одессе — какими они будут 24 января.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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