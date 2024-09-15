Леса для степного края: школьники и профессионалы объединились ради зеленого будущего

Любоваться нет времени — надо работать

Каждую осень работникам лесничества некогда любоваться багрянцем лесных насаждений, им нужно успеть заготовить семена деревьев и кустов, высадить в грунт подросшие в питомниках саженцы, выполнить множество неотложных работ.

Весомую помощь оказывают лесникам воспитанники школьного лесничества «Подснежник». Например, в прошлом ноябре юннаты вместе с наставником Виктором Писаровским высадили две тысячи сеянцев сосны крымской.

В лесничестве, которое базируется на территории Маловасильевского старостата Любашевской громады, бережно собирают и хранят документальные свидетельства о создании лесного хозяйства.

Часть одного из помещений лесничества отведена под музейную экспозицию, где размещены давние фотоснимки и документы. А первые упоминания о нем относятся к 1931 году, когда на тилигульских просторах занимался воспроизводством лесов первый лесничий К.К. Митнюк. С 1947 до 1974 года здесь был плодорассадник. С 1975 года лесное предприятие вошло в состав Ширяевской лесомелиоративной станции. Его возглавляли Николай Манзюк, Валерий Цыбулько, Василий Якименко, Демьян Робул, Андрей Хохун, Алексей Лукьяненко, Александр Зацаринный. Сейчас лесничеством руководит Владимир Якубовский.

За годы деятельности лесничества работниками созданы тысячи гектаров новых лесов, лесополос, парков и скверов, выращены сотни миллионов штук посадочного материала.

Мастер леса, ветеран лесного дела Василий Якименко рассказал, что площадь лесов бывшего Любашевского района составляет 5612 гектаров, лесополос — 942 гектара. Непосредственно Троицкому лесничеству подчинено 900 гектаров.

Не только сажают, но и охраняют

Госпредприятие «Леса Украины» планирует высадить на Одесщине 200-300 гектаров нового леса.

Любашевщина — степной край. Леса в нем составляют всего пять процентов.

Чтобы вырастить качественный лес, лесоводы не жалеют собственных усилий и терпения. Опытный коллектив лесничества прежде всего заботится о сохранении ранее созданных лесных массивов. Их работа — это и охрана и защита лесов от вредителей, самовольных порубок и пожаров, проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, что позволяет проводить заготовку дров для реализации населению, выращивать посадочный материал для озеленения сел и поселков, а также заботиться о новогодних красавицах для детских праздников.

В «Лесовичке» есть и семена, и мед

Торговый павильон «Лесовичок» расположился на автобане Киев-Одесса, на въезде в село Троицкое.

В Одесской области это первый такой магазин, в обустройстве которого принимали участие все лесные хозяйства области. Сейчас здесь продолжается реконструкция по расширению зоны отдыха.

Основной товар — разнообразный посадочный материал. Каждый покупатель, приехавший за семенами, получит и рекомендации, как ухаживать за декоративными и лесными деревьями и кустами.

Путешественники также могут здесь приобрести мед, веники для бани, дрова колотые, бытовые изделия из дерева и тому подобное.