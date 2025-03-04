Ожидаемая стоимость закупки составляет 6 миллионов 98 тысяч гривен. Тендер запланирован на 18 марта, его проведут в формате открытых торгов с особенностями.

Здание укрытия расположено по адресу Богдана Хмельницкого, 29. Это место рекомендуют как укрытие для посетителей Одесского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД, находящегося рядом.

Формат открытых торгов с особенностями предусматривает сокращенные сроки проведения процедуры. Период подачи предложений длится семь календарных дней, а период обжалования квалификации »пять календарных дней. Из-за этого аукцион может не состояться, а участники не будут иметь конкурентов.

В 2022 году Кабинет Министров Украины временно изменил правила проведения торгов из-за военного положения. В частности, правительство разрешило проводить закупки без электронных аукционов, поэтому тендеры в Prozorro могут проходить без конкуренции между участниками.

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