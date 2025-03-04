Очікувана вартість закупівлі становить 6 мільйонів 98 тисяч гривень. Тендер заплановано на 18 березня, його проведуть у форматі відкритих торгів з особливостями.

Будівля укриття розташована за адресою Богдана Хмельницького, 29. Це місце рекомендують як укриття для відвідувачів Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС, що знаходиться поруч.

Формат відкритих торгів з особливостями передбачає скорочені терміни проведення процедури. Період подання пропозицій триває сім календарних днів, а період оскарження кваліфікації – п’ять календарних днів. Через це аукціон може не відбутися, а учасники не матимуть конкурентів.

У 2022 році Кабінет Міністрів України тимчасово змінив правила проведення торгів через воєнний стан. Зокрема, уряд дозволив проводити закупівлі без електронних аукціонів, тож тендери в Prozorro можуть проходити без конкуренції між учасниками.

Читайте також: