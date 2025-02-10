Согласно данным системы Prozorro, ремонтные работы будут проведены в трех многоэтажках:

на улице Колонтаевской, 65 — два лифта за почти 4 миллиона гривен,

на улице Ярослава Байса, 5/1 — один лифт за 1,5 миллиона гривен,

на улице Балковской, 193 — еще два лифта за почти 2,9 миллиона гривен.

Тендеры на ремонт лифтов проведут 24 февраля в формате открытых торгов с особенностями. Этот формат предусматривает сокращенные сроки проведения процедуры, что позволяет быстрее завершить закупку, но оставляет меньше времени для участников на подачу предложений и их обжалования. Из-за военного положения правительством временно отменены электронные аукционы, что может уменьшить конкуренцию на торгах.

Примером подобной закупки является тендер, проведенный Таировским поселковым советом в Одесской области. Единственным участником стала компания «СК «Градо-Строй», которая предложила выполнить работы по строительству водопровода по улицам Шевченко и Надежды в селе Сухой Лиман за 15 миллионов 231,5 тысячи гривен. Срок завершения работ — до 31 мая 2025 года.

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