Ожидаемая стоимость работ составляет более 6 миллионов гривен, а завершение запланировано на 2026 год. Об этом стало известно из тендера на платформе Prozorro.

Одесский городской совет объявил тендер на выполнение ремонтных работ кровли административного здания, которое имеет статус памятника архитектуры местного значения. Ожидаемая сумма контракта — 6,13 миллиона гривен. Финансирование предусмотрено из местного бюджета.

Заявки на участие в тендере будут принимать до 6 марта. При этом торги будут проводиться по процедуре «с особенностями», что может указывать на ограниченный срок их проведения. Завершить капремонт должны до 30 апреля 2026 года. Основные работы предусматривают восстановление крыши с учетом архитектурной ценности здания.

Ранее Одесский национальный медицинский университет также объявил тендер на реставрацию здания в Валиховском переулке. Кроме того, в Одессе завершено восстановление жилого дома, который пострадал от российской агрессии 1 января 2024 года, а также начаты ремонтные работы на проспекте Шевченко, 8-В.

Ранее мы сообщали, что в Одессе потратят 8 миллионов гривен на ремонт лифтов