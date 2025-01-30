В пострадавшем доме восстановлена кровля, фасад и потолки. А также укреплены оконные проемы и установлены системы молниезащиты.
Как сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, заказчиком работ выступил муниципальный Департамент городского хозяйства.
Напомним, 20 июля 2023 года в Одессе произошла масштабная воздушная атака рф. Враг бил по центру города ракетами и дронами. Пострадали археологический, морской и литературный музеи. Было разрушено здание банка на Канатной.
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