У постраждалому будинку відновлено покрівлю
, фасад і стелі. А також укріплені віконні отвори і встановлено системи блискавкозахисту.
Як повідомили у пресслужбі Одеської міськради, замовником робіт виступив муніципальний Департамент міського господарства.
Нагадаємо, 20 липня 2023 року в Одесі сталася масштабна повітряна атака рф
. Ворог бив по центру міста ракетами та дронами. Постраждали археологічний, морський і літературний музеї. Повністю було зруйновано будівлю банку на Канатній.
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