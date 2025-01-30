дом на Канатной
У постраждалому будинку відновлено покрівлю, фасад і стелі. А також укріплені віконні отвори і встановлено системи блискавкозахисту. Як повідомили у пресслужбі Одеської міськради, замовником робіт виступив муніципальний Департамент міського господарства. Нагадаємо, 20 липня 2023 року в Одесі сталася масштабна повітряна атака рф. Ворог бив по центру міста ракетами та дронами. Постраждали археологічний, морський і літературний музеї. Повністю було зруйновано будівлю банку на Канатній. Читайте також: В Одесі відновили старовинний будинок, зруйнований російською ракетою в ніч на 23 липня

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою