Новости Одессы и Одесской области

В Одессе восстанавливают жилой дом, трижды пострадавший от обстрелов (видео, фото)

В Одессе восстанавливают жилой дом, трижды пострадавший от обстрелов (видео, фото)

В Одессе, начались восстановительные работы в многоквартирном жилом доме на проспекте Шевченко, который трижды получил повреждения в результате вооруженной агрессии россиян.

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Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Заказчиком работ выступил департамент городского хозяйства Одесского горсовета. На объекте уже завершились работы по замене кровли. Сейчас продолжаются работы по восстановлению фасадной части и укреплению гидроизоляции фундамента.

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По словам замдиректора департамента городского хозяйства Артема Захарова, подрядчик, согласно тендерной документации, должен усилить внешние стены и внутренние перегородки, заменить кровлю, установить окна и двери, отремонтировать балконы и обустроить придомовую территорию.

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Напомним, 14 декабря, враг атаковал Одессу баллистикой.

Ранее, 13 декабря, страна-агрессор Россия в очередной раз массированно атаковала энергообъекты Украины. В Одесской области в результате атаки был поврежден ангар транспортной компании и грузовые автомобили.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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