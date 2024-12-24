В Одессе восстанавливают жилой дом, трижды пострадавший от обстрелов (видео, фото)

В Одессе, начались восстановительные работы в многоквартирном жилом доме на проспекте Шевченко, который трижды получил повреждения в результате вооруженной агрессии россиян.
Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Заказчиком работ выступил департамент городского хозяйства Одесского горсовета. На объекте уже завершились работы по замене кровли. Сейчас продолжаются работы по восстановлению фасадной части и укреплению гидроизоляции фундамента.
Читайте также: Последствия атаки по Одессе 25 ноября: в двух домах разрушены крыши
По словам замдиректора департамента городского хозяйства Артема Захарова, подрядчик, согласно тендерной документации, должен усилить внешние стены и внутренние перегородки, заменить кровлю, установить окна и двери, отремонтировать балконы и обустроить придомовую территорию.
Напомним, 14 декабря, враг атаковал Одессу баллистикой.
Ранее, 13 декабря, страна-агрессор Россия в очередной раз массированно атаковала энергообъекты Украины. В Одесской области в результате атаки был поврежден ангар транспортной компании и грузовые автомобили.