В Одессе восстановили старинный дом, разрушенный российской ракетой в ночь на 23 июля

В здании XIX века были разрушены стены и перекрытия верхнего этажа, кровля, окна и двери, сообщили в мэрии Одессы.

В первые дни после мощнейшего обстрела помощь Одессе предложил БФ «Леруа Мерлен Солидарность».

Уже через две недели на месте трагедии состоялось выездное рабочее совещание мэра Одессы Геннадия Труханова и представителей фонда и после проведения технической экспертизы начались работы по восстановлению здания. При этом часть жителей оставалась в доме, и работы велись последовательно.

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Фондом было обеспечено проведение следующих работ:

демонтаж разрушенных конструкций,

разборка разрушенной крыши и поврежденных несущих конструкций,

возведение новых несущие конструкций третьего этажа,

полная замена перекрытия и крыши.

В целом фонд потратил на строительные материалы и ремонтные работы 3,54 млн грн.

«С этого проекта началась системная помощь фонда Одессе. От имени городской власти хочу поблагодарить «Леруа Мерлен Солидарность» за помощь, качество, скорость, человечность. Результат мы видим: более 50 одесситов снова живут в своих домах, без страха за свою безопасность. Это большое дело», — отметил первый заместитель Одесского городского головы Александр Филатов.

По данным Одесского горсовета, в результате ракетной атаки 23 июля пострадали более 61 дома, в том числе 29 памятников архитектуры и не менее 11 образовательных учреждений (4 школы, 2 детских сада и 2 заведения внешкольного образования).