Новости Одессы и Одесской области

В Черноморске средь бела дня выстрелили в мужчину и дерзко ограбили (видео)

В Черноморске средь бела дня выстрелили в мужчину и дерзко ограбили (видео)

В городе-спутнике Одессы Черноморске правоохранители задержали подозреваемого в дерзком ограблении. А перед тем, как ограбить местного жителя, преступник несколько раз выстрелил в мужчину.

Об этом сообщили в управлении Нацполиции в Одесской области.

Ограбление было совершено сегодня днем, 14 февраля, можно сказать, средь бела дня. Как сообщила полицейским очевидица события, на одной из улиц Черноморска неизвестный произвел несколько выстрелов в горожанина, вероятно, из пистолета Макарова, после чего забрал у него сумку с деньгами и скрылся на мопеде.

Пострадавшего доставили в больницу с огнестрельными ранениями ног. Мужчину прооперировали, и сейчас угрозы для его жизни нет.

Ограбление в Черноморске, орудие преступления

Для поимки дерзкого грабителя в городе ввели специальную полицейскую операцию и задействовали все силы и средства. И менее чем за полчаса беглеца задержали в нескольких кварталах от места совершения преступления.

На месте происшествия следователи нашли и изъяли вероятное орудие преступления, которое направят на экспертизу, а также сумку потерпевшего.

Идет следствие.

Напомним, ранее, был задержан подозреваемый в дерзком разбойном нападении в Одесском районе. В декабре 2023 года группа преступников ночью проникла в дом и напала на супругов с маленькими детьми.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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