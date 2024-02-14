В Черноморске средь бела дня выстрелили в мужчину и дерзко ограбили (видео)

Об этом сообщили в управлении Нацполиции в Одесской области.

Ограбление было совершено сегодня днем, 14 февраля, можно сказать, средь бела дня. Как сообщила полицейским очевидица события, на одной из улиц Черноморска неизвестный произвел несколько выстрелов в горожанина, вероятно, из пистолета Макарова, после чего забрал у него сумку с деньгами и скрылся на мопеде.

Пострадавшего доставили в больницу с огнестрельными ранениями ног. Мужчину прооперировали, и сейчас угрозы для его жизни нет.

Для поимки дерзкого грабителя в городе ввели специальную полицейскую операцию и задействовали все силы и средства. И менее чем за полчаса беглеца задержали в нескольких кварталах от места совершения преступления.

На месте происшествия следователи нашли и изъяли вероятное орудие преступления, которое направят на экспертизу, а также сумку потерпевшего.

Идет следствие.

Напомним, ранее, был задержан подозреваемый в дерзком разбойном нападении в Одесском районе. В декабре 2023 года группа преступников ночью проникла в дом и напала на супругов с маленькими детьми.

Читайте также: Одесса попала в тройку самых опасных европейских городов.