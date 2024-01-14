Жителя Балты застрелили за отказ продать земельный участок

Об этом пишет «Думская», ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

По информации источников, причиной убийства стал земельный участок со старым домом, который недавно купил погибший.

«Его соседка тоже хотела этот участок приобрести и приходила к погибшему, чтобы перекупить у него, но получила отказ. Возможно, в грубой форме. Старший сын женщины – военный, служит в Одессе. Он вечером приезжал в Балту и сразу же вернулся в часть. Там его и задержали по подозрению в убийстве»,

– цитирует издание слова источника.

Напомним, ранее следствие установило, что вечером субботы в домофон позвонил неизвестный, который попросил ключи, чтобы сделать дубликат. Хозяин вышел на улицу и примерно через 15 минут сосед увидел возле дома его тело в крови, которая текла из раны на голове.

Судя, по гильзе, найденной на месте, мужчину убили из автоматического оружия калибра 5,45.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

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