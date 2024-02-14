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У Чорноморську серед білого дня вистрілили в чоловіка і зухвало пограбували (відео)

У Чорноморську серед білого дня вистрілили в чоловіка і зухвало пограбували (відео)

У місті-супутнику Одеси Чорноморську правоохоронці затримали підозрюваного у зухвалому пограбуванні. А перед тим, як пограбувати місцевого мешканця, злочинець кілька разів вистрілив у чоловіка.

Про це повідомили в управлінні Нацполіції на Одещині.

Пограбування було скоєно сьогодні вдень, 14 лютого, можна сказати, серед білого дня. Як повідомила поліцейським очевидиця події, на одній із вулиць Чорноморська невідомий зробив кілька пострілів у городянина, ймовірно, з пістолета Макарова, після чого забрав у нього сумку з грошима і втік на мопеді.

Потерпілого доправили до лікарні з вогнепальними пораненнями ніг. Чоловіка прооперували і зараз загрози для його життя немає.

Пограбування в Чорноморську, знаряддя злочину

Для затримання зухвалого грабіжника в місті запровадили спеціальну поліцейську операцію та задіяли всі сили та засоби. І менш як за півгодини втікача затримали за кілька кварталів від місця скоєння злочину.

На місці події слідчі знайшли та вилучили можливу зброю злочину, який направлять на експертизу, а також сумку потерпілого.

Триває слідство.

Нагадаємо, раніше було затримано підозрюваного в зухвалому розбійному нападі в Одеському районі. У грудні 2023 року група злочинців вночі проникла в будинок і напала на подружжя з маленькими дітьми.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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